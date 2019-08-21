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Пішла на угоду! Пособниця терористів на Донбасі уникла відповідальності

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У Луганській області пособниця терористів отримала 5 років в'язниці зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Жінка була визнана винною в організації незаконного "референдуму" 11 травня 2014 року на Луганщині. Засуджена була "главою виборчої комісії", передає прес-служба прокуратури регіону.

"В рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях встановлено, що мешканка с. Тепле Станично-Луганського району добровільно взяла участь в підготовці і проведенні незаконного "референдуму". Жінка виконувала функції "голови виборчої комісії", – йдеться в повідомленні.

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На суді жінка визнала свою провину, повідомивши дані про інших організаторів "референдуму". Також засуджена уклала угоду з прокурором.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь в боях за донецький аеропорт.

У Маріуполі на свободу вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР".

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Теми
війна Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Тег
тероризм
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