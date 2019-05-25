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/Розслідування

"Пишається своїм дітищем": відомий блогер розповів про таємний вояж Суркова на Донбас

8.6тЧитати матеріал російською

Помічник президента Росії Владислав Сурков, який є куратором війни на Донбасі, 24 травня відвідав тимчасово окупований Донецьк.

Це, за непідтвердженою інформацією, сталося після рішення росіянина піти зі своєї посади, повідомив блогер із ніком "Фашик Донецкий" в особистому Telegram-акаунті.

"Кажуть, що Сурков дуже пишається своїм дітищем – динири", – написав блогер, нагадавши, що помічник Володимира Путіна є кумом убитого ватажка "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка.

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Сурков і Путін

Сурков і Путін

РИА Новости

"Найбільш епічне те, що саме люди Суркова перешкоджали розслідуванню вбивства Захараста (Захарченка. – Ред.), бо все вказувало на виконавців із РФ, на ПВК "Вагнер", – додав "Фашик Донецкий".

За його інформацією, новими кураторами "ДНР" можуть стати колишній посол Росії в Білорусі Михайло Бабич і радник ліквідованого Захарченка Олександр Казаков.

"Пишається своїм дітищем": відомий блогер розповів про таємний вояж Суркова на Донбас
"Пишається своїм дітищем": відомий блогер розповів про таємний вояж Суркова на Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Помічник Путіна Владислав Сурков незмінно займався кураторством самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" із 2014 року, коли Росія окупувала схід України.

  • На початку травня російський проект WarGonzo, який підтримує бойовиків на Донбасі, з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ підтвердив, що Сурков продовжує курирувати "Л/ДНР".

  • Раніше ж деякі ЗМІ писали, що Сурков, найімовірніше, покинув пост головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували Михайлу Бабичу.

  • Інформація про його відставку з'являлася вже неодноразово. Однією з причин називали те, що він став занадто небезпечним для президента РФ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особи
Владислав СурковФашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНРНовини ДонбасуРосія
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Даже "блогер" написал "По неподтвержденным данным", а обосс весь мусор в новости тащит)))) Браво бротский))
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леня зе
леня зе
соовсем е6нулись сообщил- блогер с ником "Фашик Донецкий" в личном Telegram-аккаунте.
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