Піщані нелегали на Дніпропетровщині завдали збитків на десятки мільйонів, – активіст

Активісти ГО "СтопКор" викрили на Дніпропетровщині піщаних нелегалів, які незаконно видобули близько 300 тисяч тонн піску. Розмір завданих зловмисниками державі збитків вимірюється десятками мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав активіст "СтопКору" Ігор Бондарчук.

"Жесть, ми на нелегальній точці видобутку піску ФОП Маляр в Петриківському районі Дніпропетровської області, кількість вибраного піску з земель С/Г призначення сягає приблизно 300 тис. тонн, а збитки, завдані НПС та екології таким незаконним кар’єром вимірюються в десятках мільйонів гривень", – написав Бондарчук.

Він також опублікував фотографії з нелегального піщаного кар’єру.

Активісти виявили нелегальний піщаний кар’єр на Дніпропетровщині Фейсбук Ігоря Бондарчука

Тут незаконно видобуто понад 300 тисяч тонн піску Фейсбук Ігоря Бондарчука

Збитки від діяльності піщаних нелегалів вимірюються у десятках мільйонів гривень Фейсбук Ігоря Бондарчука

Активіст нагадав, що деякий час тому організація вже звертала увагу правоохоронних органів на функціонування нелегального кар’єру, однак – безрезультатно.

"Ми вже були тут з поліцією місяць тому. Правоохоронці запевняли, що наведуть лад. Проте навели лад тільки мабуть в своїх кишенях", – припустив Бондарчук.

Він також закликав відреагувати на протизаконний видобуток піску голову Держекоінспекції Андрія Мальованого та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київська місцева прокуратура №7 через суд домагається повернення у розпорядження міста 17 га землі на березі Дніпра вартістю понад 651 млн грн. Цю ділянку у Голосіївському районі міста Києва структури, наближені до "смотрящого" за столицею Дениса Комарницького та президента "Укрбуду" Сергія Кучера, використовують для незаконного видобування та зберігання піску. При цьому орендар ділянки заборгував міському бюджету сотні мільйонів гривень орендної плати.