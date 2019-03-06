"Писав ще у 2014 році!" Скандальний журналіст розповів про обшуки СБУ

Скандальний проросійський журналіст Володимир Скачко після обшуків СБУ заявив, що його підозрюють у заклику до порушення територіальної цілісності України.

Про це він заявив на YouTube-каналі одіозного журналіста Руслана Коцаби. Скачко зазначив, що обшуки пов'язані зі статтями, які він писав для російського видання "РИА Новости" у 2014 році.

"Звісно, нічого подібного я не робив, і робити не збираюся. До Херсона, куди мене викликали на допит, я, звісно, поїду, бо не вважаю себе винним і сподіваюся, що хоч якісь залишки правосуддя в цій країні ще існують", — виправдовувався він.

Журналіст припустив, що обшуки можуть бути пов'язані з передвиборчою кампанією в Україні.

"Сенс цього "діяння" — виключити мене з передвиборчої політичної боротьби, змусивши замовкнути, для чого у мене був вилучений телефон, ноутбук і комп'ютер, а ще кредитна картка. Я практично позбавлений і засобів виробництва, і засобів існування", — зазначив Скачко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня Служба безпеки України нагрянула з обшуком до проросійського журналісту Володимиру Скачка.

Пізніше в СБУ розповіли про обшуки у скандального українського журналіста Скачка.

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