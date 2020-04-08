Похоронили заживо: в ЗСУ розкрили гучну брехню про пенсіонера з коронавірусом

Навколо ситуації з захворюваністю на COVID-19 у Збройних силах України регулярно виникає безліч фейків. Перша хвиля дезінформації виникла відразу після виявлення першого пацієнта з коронавірусом у Київському центральному військовому госпіталі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів керівник пресслужби Командування Медичних сил ЗСУ Олексій Мазепа.

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"Перший фейк про коронавірус в ЗСУ з'явився тоді, коли ми розповіли про перший виявлений випадок. Це був пенсіонер Збройних Сил, йому близько 70 років. Він звернувся до госпіталю, де у нього спочатку було підтверджено захворювання, потім зробили ще один тест – і він виявився негативним... Ми давали інформацію про те, що стан здоров'я у нього задовільний, що він перебуває в інфекційному відділенні, що взяті проби на підтвердження, бо один експрестест підтвердив, а другий ні – і ці проби відправлені в лабораторію. І відразу з'явився фейк, що цей пенсіонер помер. Дуже широко він роздмухувався", – розповів Мазепа.

Навколо коронавірусу в ЗСУ регулярно виникає безліч фейків

За його словами, спроби донести інформацію про те, що людина жива, увінчалися успіхом не відразу.

"Ми офіційно повідомляли, що з ним все гаразд. У нього дійсно через кілька діб підтвердився коронавірус. Але, наскільки мені відомо, на сьогодні він вже йде на виписку. Може, його вже виписали. Деякий час тому ми робили невеликий престур у Центральний госпіталь – і начальник госпіталю казав, що у цієї людини все добре, йде на поправку. Залишалося зробити ще один тест", – сказав Мазепа.

За словами керівника пресслужби, у Командуванні медичних сил досі не розуміють, звідки пішла інформація про смерть першого пацієнта з COVID-19 – і дивуються масовості поширення цього фейку.

Згодом таких фейків було ще багато.

"Постійно йдуть різноманітні фейки. Що ми, нібито, приховуємо хворих. Що ми їх кудись вивозимо. Було вкидання навіть із прізвищами і військовими званнями – потім виявилося, що таких людей взагалі не існує в природі. Але розганялася інформація, що ми їх завезли і сховали у Краматорській лікарні", – розповів Мазепа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок 8 квітня 2020 року в Україні підтверджено 1 668 випадків захворювання COVID-19. Вилікувалися 35 осіб. Кількість летальних випадків досягла 52.

При цьому в ЗСУ зафіксовано 4 випадки захворювання. Один із них - летальний.

Серед військовослужбовців, які беруть участь в ООС, за офіційними даними, COVID-19 не зафіксований.

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