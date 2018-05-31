Піонтковський оцінив загрозу великої війни Путіна в Україні

Велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповівросійський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Коментуючи слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України про ознаки підготовки Росії до "масштабних провокацій і наступальних дій", він зауважив: "Така війна тільки прискорить падіння і можливий розпад російської держави. Але інформації про те, що такі приготування ведуться, я цілком довіряю, тим більше що вона збігається з інформацією західних держав".

На думку Піонтковського, з одного боку, Кремль використовує війну на Донбасі "як засіб тиску", щоб домогтися певних поступок від Заходу. Але, з іншого, усвідомлює, що Росія "виявилася в якійсь пастці".

При цьому є два шляхи виходу із ситуації: військова ескалація або "гібридна капітуляція". Остання може бути пов'язана, зокрема, з розміщенням миротворчих сил ООН на всій окупованій території сходу України, "аж до російського кордону", - уточнив Піонтковський.

"Путін в більш-менш нормальній обстановці пішов би на цей варіант. Тиск в цю сторону, звісно, є. Але для Путіна особисто це в будь-якому випадку сприймалося б як політична поразка і послаблювало б його внутрішні позиції всередині правлячого угруповання", - констатував він.

Таким чином, "холодний розум штовхає його до гібридної капітуляції, а всі його порочні пристрасті штовхають його до військової ескалації", - резюмував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський заявив: президент Росії Володимир Путін шантажує Захід застосуванням ядерної зброї, оскільки вірить, що його опоненти не будуть вдаватися до аналогічних дій у відповідь.