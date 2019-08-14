Пінчука викликали на допит у ГПУ: що відомо

Генеральна прокуратура України викликала олігарха Віктора Пінчука на допит у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ. Опублікована була також повістка бізнесменові.

Згідно з документом, Пінчук повинен з'явитися на допит 27 серпня в управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Віктор Пінчук РБК-Україна

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Повістка Пінчуку Пресслужба ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прредметом розслідування стала "амбарна книга" Партії регіонів. Найбільший гонорар, який вказаний у ній, склав 6 мільйонів доларів.

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