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Пінчук і Коломойський пограбували Україну мільярдною схемою: Бродський розкрив деталі

4.3тЧитати матеріал російською

Зять другого президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук провернув мільярдну угоду з олігархом Ігорем Коломойським, з якої держава не отримала жодних податків.

Зокрема вона стосувалася махінацій із банком, трубопрокатним і феросплавним заводом, розповів бізнесмен Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, яке опубліковане на OBOZREVATEL.

За його словами, статус зятя і радника другого президента дозволив Пінчуку безкоштовно отримати трубопрокатні заводи та державний "Укрсоцбанк", який він потім продав приблизно за кілька мільярдів доларів.

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"Державний банк просто подарували. Феросплавні, якщо ви пам'ятаєте, Коломойський давав там якісь свідчення. До речі, знаменитий суд у Лондоні, про який чомусь всі забули, де сталася нібито угода мирова. У вузьких колах говорять, що виплачено Коломойським понад мільярд доларів. А де податки?" — обурився Бродський.

Він пояснив, що олігархи щось не поділили, оскільки Кучма передав певний актив через Коломойського, а той мав віддати його Пінчуку, але не виконав цієї умови. Подібна ситуація склалася і з Нікопольським феросплавним заводом, проте в цьому випадку Пінчук і Коломойський зуміли домовитися про погашення заборгованості, знову ухилившись від податків у масштабній угоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пінчук отримав від олігархів Коломойського і Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні в рамках мирової домовленості щодо Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК).

Особи
Віктор ПінчукЛеонід КучмаІгор КоломойськийМихайло Бродський
Місце
Україна
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Volodin Dima
Volodin Dima
А сейчас Коломойский активно борется с Порошенко. Продвигает Зеленского, Вакарчука и Тимошенко. С ними ему будет легче.
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