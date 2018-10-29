Пінчук і Коломойський пограбували Україну мільярдною схемою: Бродський розкрив деталі

Зять другого президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук провернув мільярдну угоду з олігархом Ігорем Коломойським, з якої держава не отримала жодних податків.

Зокрема вона стосувалася махінацій із банком, трубопрокатним і феросплавним заводом, розповів бізнесмен Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, яке опубліковане на OBOZREVATEL.

За його словами, статус зятя і радника другого президента дозволив Пінчуку безкоштовно отримати трубопрокатні заводи та державний "Укрсоцбанк", який він потім продав приблизно за кілька мільярдів доларів.

"Державний банк просто подарували. Феросплавні, якщо ви пам'ятаєте, Коломойський давав там якісь свідчення. До речі, знаменитий суд у Лондоні, про який чомусь всі забули, де сталася нібито угода мирова. У вузьких колах говорять, що виплачено Коломойським понад мільярд доларів. А де податки?" — обурився Бродський.

Він пояснив, що олігархи щось не поділили, оскільки Кучма передав певний актив через Коломойського, а той мав віддати його Пінчуку, але не виконав цієї умови. Подібна ситуація склалася і з Нікопольським феросплавним заводом, проте в цьому випадку Пінчук і Коломойський зуміли домовитися про погашення заборгованості, знову ухилившись від податків у масштабній угоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пінчук отримав від олігархів Коломойського і Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні в рамках мирової домовленості щодо Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК).