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17 грудня • оновлено в 15:54
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Пінчук був агентом КДБ? У мережі спливли сенсаційні докази

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У мережі спливло відео, на якому позафракційний народний депутат України Андрій Деркач навів докази того, що олігарх Віктор Пінчук був агентом КДБ.

Відповідна заява була зроблена під час однієї з пресконференцій Інтерфакс-Україна. На ній Деркач, зокрема, показав нібито оригінал підпису Пінчука (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, олігарх у 1987 році, якщо вірити документу, зобов'язався працювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій".

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

"РБК-Україна"

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Таким чином, дані, які були озвучені Деркачем, сильно б'ють по минулому, а також по схемах Пінчука і пов'язаних із ним осіб (по лінії його заробітку і по роботі з американцями через співпрацю з фондом Клінтон).

Нардеп також заявив, що Пінчук нібито згортає весь свій бізнес і збирається тікати з України, адже проти нього розгорнеться масована атака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше підприємець Михайло Бродський розповів, що Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, безпосередньо не причетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії з відбілювання репутації свого тестя.

  • Зокрема завданням Пінчука було дискредитувати оригінальність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за злочин.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Віктор Пінчук Андрій Деркач
Місце
Україна
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