"Пілоти не помилилися б!" Дихне розкрив деталі про загиблий в Ірані екіпаж

Українські пілоти літака МАУ, який розбився в Ірані, ні в чому не могли помилитися, навіть якби були дилетантами.

Таку заяву зробив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю LB.ua. "Наші льотчики, пілоти цього рейсу, мали надзвичайно високу кваліфікацію і безпроблемно могли посадити лайнер навіть на одному двигуні, це ніколи не викликало б у них будь-якої складності", – запевнив він.

В Ірані збили літак МАУ

Дихне відкинув будь-які інсинуації на цю тему.

"Також там був пілот-інструктор. Це людина, яка не тільки сама літає, а ще навчає інших, як поводитися в тій чи іншій складній ситуації. Наші пілоти неодноразово виконували заходи й виходи з аеропорту Тегерана – МАУ літає туди шостий рік", – сказав президент МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дихне запевнив, що головним винуватцем трагедії з літаком МАУ можна вважати Державіаслужбу Ірану, оскільки вона не закрила повітряний простір.

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