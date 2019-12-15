Пили фальшиву горілку: з'явилися деталі загадкової смерті далекобійників у Миколаєві. Ексклюзив

Двоє водіїв вантажних автомобілів загинули і ще троє потрапили до лікарні через отруєння фальшивою горілкою, яку вживали у придорожньому кафе "Садиба" в Миколаєві.

Такий висновок можна зробити з матеріалів справи, які потрапили до розпорядження OBOZREVATEL від джерела в правоохоронних органах.

Далекобійники (ілюстрація) конкурент

В ході огляду загиблих експерти не виявили жодних тілесних ушкоджень. На парковці, що розташована за будівлею кафе, у сміттєвому баку правоохоронці виявили кілька пластикових пляшок і одну скляну з-під мінеральної води, в яких була рідина з характерним запахом етилового спирту.

Отруєння далекобійників у Миколаєві - пляшки

У ході проведення огляду кафетерію на Одеському шосе, 88 було виявлено та вилучено:

4 порожні пляшки з етикетками "Прайм";

5 пластикових пляшок ємністю 5 л з речовиною білого кольору із характерним запахом етилового спирту;

спиртні напої в асортименті в кількості 121 пляшок.

За словами свідків, далекобійники попрямували до кафетерію, де замовили собі їжу і горілку. Пізніше один з них пішов на парковку, а ти двоє, хто залишився, замовили собі ще одну пляшку. Після розпиття спиртних напоїв дві людини вирушили на парковку, але дорогою вирішили зайти до магазину, де випили ще по 150 грамів горілки.

Кафе, де отруїлися далекобійники

Після цього один з водіїв відчув нездужання, тому другий допоміг йому дістатися до машини і вирушив до своєї вантажівки, де і знепритомнів. Пізніше він отямився в лікарні, де дізнався про смерть колег.

У свою чергу, свідок з кафе "Садиба" уточнює, що близько 20:00 невідомий увійшов до закладу, замовив горілку "Немирів". Пізніше він нібито заснув за столом. Коли до чоловіка підійшли, щоб розбудити, стало зрозуміло, що йому зле. Медики констатували смерть.

Алкоголь, який продавали клієнтам

За даним фактом триває досудове розслідування, вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального злочину.

Відзначимо, що подібні випадки є результатом лібералізації санітарних норм і правил продажу алкоголю, а також через відсутність належного контролю над підприємцями. В результаті від підроблених спиртних напоїв гинуть тисячі українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті отруєння загинули 54-річний далекобійник і його 38-річний напарник. Також "швидка" забрала трьох далекобійників віком 33, 38 і 57 років, один з них у важкому стані. Всі водії переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

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