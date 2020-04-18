Для пилових бур в Україні, яка, зокрема, накрила Київ і область 16 квітня, створені фактично ідеальні умови.

Таку заяву в інтерв'ю "КП в Україні" зробила кліматологиня, доцентка кафедри моніторингу природокористування та попередження надзвичайних ситуацій факультету екологи ХНУ ім. Каразіна Надія Максименко. Вона зазначила, що таке явище характерне для тих регіонів, де довго не було опадів. Тут зіграло свою роль глобальне потепління.

Пилова буря в Києві

Сама буря утворюється після перепадів погоди. "Коли є область із високим тиском і область із низьким і вони близько одна до одної, повітря перетікає з області високого тиску в область низького. Внаслідок цього утворюється сильний вітер у цій фронтальній зоні. Так що для пилових бур зіграв цілий комплекс чинників: дощів не було, ґрунт пересушений, а ще зараз і посіви не зійшли", – пояснила кліматологиня.

За її словами, більшу частину пилу, який огорнув Київ, Житомирську та Чернігівську області, вітер приніс із полів, захопивши також пил із доріг і трас, в якому багато важких металів, пил із населених пунктів і смердючий дим від палаючих лісів і трави.

"Лісосмуги розбивають вітровий потік, а зараз при нестачі коштів на газ чи вугілля сільські жителі часто вирубують дерева, і в підсумку можна бачити дуже сильно розріджені лісосмуги", – розповіла Максименко.

"Всі схиляються до того, що зміни клімату призводять до різних катаклізмів. Я не можу сказати, що це не пов'язано, оскільки глобальні процеси зміни клімату позначаються і на процесах глобальної циркуляції повітря. Для сезону весни в нашій кліматичній зоні повинні були б переважати західні вітри, які приносили б вологу, але фактично цього немає. У нас ніколи не стояла суха погода такий тривалий час, це для нашої місцевості не характерно. Зараз відбуваються зміни, і затяжна посушлива весна – наслідок глобального потепління", – додала фахівець.

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ та область накрило густим пилом, зірвався потужний піщаний буревій.

Екологи Української природоохоронної групи заявили, що поява в Києві пилових бур свідчить про крайню міру розораності земель в Україні.

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