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23 жовтня • оновлено в 10:31
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/ Розслідування

Підземелля для військових: окупанти задумали нову підлість в Криму

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В окупованому Криму взялися за відновлення підземного сховища паливно-мастильних матеріалів для російських військових, яке було побудовано в 70-х роках.

Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков заявив, що його планують ввести в експлуатацію 1 грудня, повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

"У складі комплексу робіт на об'єкті виконані ремонт залізобетонних підстав, пристрій систем антикорозійного захисту, обшивка стін резервуара новим листовим металом, а також встановлені нові системи пожежогасіння, насосно-фільтраційне устаткування, замінений технологічний трубопровід, обладнана система сучасної комплексної безпеки", – розповів він.

Підземне сховище

Підземне сховище

Прес-служба Міноборони РФ

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За інформацією Булгакова, загальний обсяг сховища - понад семи залізничних ешелонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму рвонула вантажівка з боєприпасами, окупанти спробували приховати НП.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Подлость (со ст.-слав. — «подле [внизу, рядом, около]») — негативное нравственное и духовное качество личности, которое включает в себя такие черты характера и поведенческие акты, как подобострастие, нечестность, неискренность, угодничество, которые противоречат истинному отношению характеризуемой личности к человеку, на которого направлены эти поведенческие акты. Подлость может быть охарактеризована как модель поведения, основанная на низменных чувствах, а также низменных мотивах внешне приемлемых и одобряемых действий. Акт злодейства может быть назван подлым, если зло совершается неожиданно или скрытно, а бдительность противной стороны снижена из-за ложных уверений злодея в верности жертве, в доброте, любви и искренности по отношению к ней[1]. При чем тут восстановление хранилища горюче-смазочных материалов?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Восстановление руин, которые после своей жизнедеятельности оставляют свиноxoxлы это несомненно подлость.
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