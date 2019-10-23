Підземелля для військових: окупанти задумали нову підлість в Криму

В окупованому Криму взялися за відновлення підземного сховища паливно-мастильних матеріалів для російських військових, яке було побудовано в 70-х роках.

Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков заявив, що його планують ввести в експлуатацію 1 грудня, повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

"У складі комплексу робіт на об'єкті виконані ремонт залізобетонних підстав, пристрій систем антикорозійного захисту, обшивка стін резервуара новим листовим металом, а також встановлені нові системи пожежогасіння, насосно-фільтраційне устаткування, замінений технологічний трубопровід, обладнана система сучасної комплексної безпеки", – розповів він.

Підземне сховище Прес-служба Міноборони РФ

За інформацією Булгакова, загальний обсяг сховища - понад семи залізничних ешелонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму рвонула вантажівка з боєприпасами, окупанти спробували приховати НП.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram