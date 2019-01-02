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Підтримував ''Л/ДНР'': з України вигнали засновника пропагандистського ЗМІ

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Служба безпеки України видворила з країни засновника порталу "Главновості" Павла Карназицького за поширення антиукраїнської пропаганди.

Як повідомляє прес-служба СБУ, громадянину Білорусі заборонений в'їзд в країну з 2 січня на три роки.

"Оперативники спецслужби встановили, що іноземець, котрий проживав в Україні нелегально, публічно розповсюджував фейкову інформацію. Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави", – повідомляє прес-служба СБУ.

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За даними відомства, білорус неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Підтримував ''Л/ДНР'': з України вигнали засновника пропагандистського ЗМІ

"Діяльність подібних проплачених Росією пропагандистів становить загрозу не тільки національним інтересам України, але й суперечить законодавству країн їх походження", – розповів голова СБУ Василь Грицак, наголосивши, що після введення обмежень на в'їзд росіян спецслужби РФ почали часто залучати до провокацій іноземців.

Адвокат Андрій Доманський також написав, що Карназицького в Білорусі затримають.

"Павло Карназицький був змушений покинути Білорусь через політичне переслідування його як журналіста, і з кінця 90-х проживав в Україні", – повідомив адвокат.

Український політтехнолог Олексій Голобуцький написав в своєму Telegram-каналі, що Карназицький кілька років виступав у якості українського політичного експерта.

"Сьогодні прямо з-під ялинки депортували одного з медведчуківського пулу – Павла Карназицького. Тому що він, виявляється, – громадянин Республіки Білорусь. Що не заважало його вже кілька років додавати до "рейтингу українських політичних експертів" від УІАМП: 2017-й він закінчив 108-му, в листопаді цього року став 99-м. Активно виступав, публікувався, проштовхував тези Кремля, плювався в Україну на ресурсах "ЛДНР", – зазначив Голобуцький.

Підтримував ''Л/ДНР'': з України вигнали засновника пропагандистського ЗМІ
Підтримував ''Л/ДНР'': з України вигнали засновника пропагандистського ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці грудня СБУ заборонила в'їзд на територію України популярному російському реперу Елджі (Олексій Узенюк).

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Всех казларылых шестёрок запаребрик нхй
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