Підтримував антимайдан і "Л/ДНР": стало відомо, як Росія кинула зрадника України

Ексспівробітника правоохоронних органів України Ігоря Паца, який був учасником антимайдану і підтримував терористів "Л/ДНР", депортували з Росії.

Його відправили до Києва з пересадкою в Мінську, де він фактично втік і повернувся в РФ. Тепер чоловік перебуває в Росії нелегально. Про це в особистому Telegram-каналі повідомила головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян.

"50-річному українцю Ігорю Пацу загрожує в'язниця і на батьківщині, і в Росії", – обурилася пропагандистка.

Ігор Пац Соцмережі

Відомо, що Пац жив у РФ після того, як у кінці 2014 року в Україні на нього завели кримінальну справу про теракт. Через місяць чоловіка звільнили в рамках обміну військовополоненими, проте в березні 2018 року йому відмовили в пролонгації статусу.

"Ігор надав документи про перебування під слідством в Україні: його анкета висить на сайті українського МВС у розділі "Розшук "і навіть на "Миротворці". Але в МВС Великого Новгорода вирішили, що цих доводів недостатньо", – написала Симоньян.

Відзначимо, Пац – уродженець Львівської області. Він неодноразово висловлював проросійську позицію і називав Революцію Гідності "нацистською".

Із початком війни на Донбасі він передавав "Л/ДНР" інформацію про пересування українських військ в зону АТО. Співробітники Служби безпеки України затримали його разом із кількома соратниками в листопаді 2014 року.

Ігор Пац Соцмережі

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у серпні суд у Маріуполі відпустив двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за Донецький аеропорт та обстрілювали селище Мар'їнка.

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