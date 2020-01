"Допоможуть у розслідуванні": Зеленський обговорив із Помпео катастрофу МАУ

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео провели телефонну розмову про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Про її результати глава держави розповів на своїй сторінці у Twitter, подякувавши американському політику за підтримку України.

"Мав розмову із секретарем Помпео. Вдячний за співчуття американському народу і цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні", – написав Зеленський.

Зі свого боку Помпео також написав твіт про підсумок переговорів. Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю пасажирів фатального рейсу і пообіцяв українській стороні допомогу.

"Поговорив із президентом України Зеленським. Висловлюю найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей у результаті трагічного падіння рейсу 752 "Українських міжнародних авіаліній". Готові запропонувати нашу підтримку і допомогу у розслідуванні, що триває", – написав Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.