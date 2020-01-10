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10 січня • оновлено в 16:40
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/ Розслідування

"Допоможуть у розслідуванні": Зеленський обговорив із Помпео катастрофу МАУ

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео провели телефонну розмову про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Про її результати глава держави розповів на своїй сторінці у Twitter, подякувавши американському політику за підтримку України.

"Мав розмову із секретарем Помпео. Вдячний за співчуття американському народу і цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні", – написав Зеленський.

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Зеленський і Помпео

Зеленський і Помпео

Зі свого боку Помпео також написав твіт про підсумок переговорів. Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю пасажирів фатального рейсу і пообіцяв українській стороні допомогу.

"Поговорив із президентом України Зеленським. Висловлюю найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей у результаті трагічного падіння рейсу 752 "Українських міжнародних авіаліній". Готові запропонувати нашу підтримку і допомогу у розслідуванні, що триває", – написав Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що американська сторона передала Україні важливі дані, необхідні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

  • Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

  • Зі свого боку Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні із землею трапився вибух.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Майк Помпео Володимир Зеленський
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ох как лезут америкосы во все дыры со своим расследованиями, всем предлагают.... Точно, они сбили Боинг - думали иранский! Это у них не первый!
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Mega Death
Mega Death
Они(американцы) и с МН-17 помогли))) До сих пор никто снимков со спутника не увидел)) Только вот теперь парламент Нидерландов вдруг решил обязать комиссию расследующую катастрофу , рассмотреть версию причастности Украины к этому)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mega Death, Да не переживай ты так. В марте месяце на суде все услышишь и увидешь и фото и все доказательства, тебе покажут и тех кто обломки охранял сбитого Боинга.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Поддержым. Если чо, в ООН пробирочкой с топливом для российской ракеты помешем. Схавают, не сцыте. Вы же наше мясо в борьбе с Россией, как мы без вас, втирал Миха Помпэо доверчивому Янелоху.
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Mega Death
Mega Death
Pavlov Dmitry, А сколько уже xoxлов свалило из самой счастливой страны?)))
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