"Підступи США і карателів": блогер розповів про паніку через жовтий сніг в ОРДЛО

Кілька днів тому в Африці трапилася піщана буря: вітер дув у напрямку України, і частинки піску місцями випали разом зі снігом у вигляді опадів, зокрема, на території ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер і журналіст Денис Казанський, зазначивши, що через "жовтий сніг" у жителів "ЛНР" почалася паніка.

"У людей, які побачили жовтий сніг, виникла своя версія того, що сталося - експерименти американців, хімічна зброя карателів, радіоактивні опади. Якийсь чоловік навіть став проводити експерименти - розтоплювати сніг і досліджувати осад під мікроскопом. І звичайно ж піску в снігові не виявилося! Тут відразу стало ясно, чиї це підступи", - написав Казанський.

"Піщана буря - це буденно і не цікаво. Людям потрібні пристрасті та конспірологія. Щоб обов'язково був чийсь злий умисел, щоб усюди були підступи ворогів. Цікаво, як це пояснити з погляду психології? Звідки ця потреба?" - задався питанням блогер.

Як писав "Обозреватель", на Донбасі виникла паніка через новий указ терористів.