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/Розслідування

Померла дитина, яку підстрелили поліцейські під Києвом

1.2тЧитати матеріал російською

Хлопчик, якого в Переяслав-Хмельницькому Київської області ймовірно поранили в голову з пістолета п'яні поліцейські, помер у лікарні.

Трагедія трапилася в понеділок, 3 червня. Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Новина оновлюється.

Померла дитина, яку підстрелили поліцейські під Києвом

Факты

Як писав OBOZREVATEL, 31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були напідпитку. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Пізніше вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

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