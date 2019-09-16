Підстеріг та затягнув в кущі: під Харковом вітчим по-звірячому зґвалтував доньку

У Харківській області вітчим зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки.

Про злочин заявила жінка, яка звернулася в поліції, повідомляє прес-служба обласної Нацполіціі.

Поліцейські, які прибули на місце події визначили, що вітчим підстеріг дівчинку біля будинку і затягнув в кущі. Він заклеїв жертві рот скотчем і жорстоко зґвалтував дівчинку. На місці злочину поліцейські знайшли фрагменти скотча, біологічні матеріали, білизну дівчинки і речі зловмисника.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України та помістили в слідчий ізолятор. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.

Нацполіція України 112 Україна

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