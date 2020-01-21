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21 січня • оновлено в 13:07
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/ Розслідування

"Підстав немає!" Бутусов звернувся із закликом про допомогу на суді ветерану боїв за ДАП

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Журналіст Юрій Бутусов закликав представників ЗМІ та користувачів соцмереж допомогти з інформаційною підтримкою драматичної історії ветерана боїв за Донецький аеропорт, інваліда війни Віталія Григор'єва.

22 січня в міському суді Херсона щодо нього – інженера лісового господарства, який під час виконання професійного обов'язку вбив браконьєра, – відбудеться суд. На цьому засіданні, для встановлення справедливості, українцю знадобиться допомога, написав журналіст на своїй сторінці у Facebook,

За його словами, 10 січня під час планового патрулювання лісу у Великокопанівському лісництві, Григор'єва спробував збити автомобіль, який вивозив ліс. Тоді чоловік працював у складі групи по боротьбі з браконьєрами, яку створив директор ДП "Великокопанівське ЛГ" В'ячеслав Савлук.

Юрій Бутусов закликав допомогти ветерану боїв за ДАП

Юрій Бутусов закликав допомогти ветерану боїв за ДАП

"Віталій – інвалід, у нього були перебиті ноги п'ять років тому в ДАПі, і не міг втекти від авто з краденим лісом, яке рухалося на нього. Після трьох попереджувальних пострілів, для захисту свого життя, він був змушений застосувати зброю на ураження. В результаті браконьєр був убитий", – розповів історію колишнього військового журналіст.

Він зазначив, що на засіданні суду, яке відбудеться об 11-ій 22 січня, як запобіжний захід розглядатиметься питання про відсторонення Григор'єва від посади.

Віталій Григор'єв

Віталій Григор'єв

сensor.net.ua

"Спасибі величезне Валерії Бурлаковій за статтю, в якій вичерпно викладаються всі матеріали справи та розповідається про самого Віталія – гідного громадянина і патріота своєї країни. Сподіваюся, на період слідства його свобода не буде нічим обмежена, підстав для відсторонення від посади немає – навпаки, Віталій максимально слідував своєму обов'язку", – підкреслив Бутусов.

Віталій Григор'єв

Віталій Григор'єв

сensor.net.ua

Віталій Григор'єв на війні

Віталій Григор'єв на війні

сensor.net.ua

Він додав, що Віталій Григор'єв (позивний "Лісовик") був важко поранений 18 січня 2015-го року, коли в складі 6-ї роти 93-ї бригади брав участь в атаці на Іверський монастир. Тож попросив колег-журналістів і просто користувачів соцмереж простежити за цією історією і підтримати Віталія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зворушила героїчна історія загиблого захисника донецького аеропорту (ДАП), "кіборга" Ігоря Брановицького. Він загинув у 2015 році від рук ватажка терористів "ДНР" Арсена Папвлова ("Мотороли").

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Автор
Діна Баронова
Теми
Бої за Донецький аеропорт сул
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі розслідування вбивство
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш облезлый цензор жопузов призвал к поддержке очередного карателя-убийцы. Украине нужно как можно больше убийц на свободе!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шо вы как дети? Атошник виновен быть НЕ МОЖЕТ!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Никто эту мра-зо-ту ВСУшно- АТошную не лечить не .харчевать не хочет
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