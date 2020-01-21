"Підстав немає!" Бутусов звернувся із закликом про допомогу на суді ветерану боїв за ДАП

Журналіст Юрій Бутусов закликав представників ЗМІ та користувачів соцмереж допомогти з інформаційною підтримкою драматичної історії ветерана боїв за Донецький аеропорт, інваліда війни Віталія Григор'єва.
22 січня в міському суді Херсона щодо нього – інженера лісового господарства, який під час виконання професійного обов'язку вбив браконьєра, – відбудеться суд. На цьому засіданні, для встановлення справедливості, українцю знадобиться допомога, написав журналіст на своїй сторінці у Facebook,
За його словами, 10 січня під час планового патрулювання лісу у Великокопанівському лісництві, Григор'єва спробував збити автомобіль, який вивозив ліс. Тоді чоловік працював у складі групи по боротьбі з браконьєрами, яку створив директор ДП "Великокопанівське ЛГ" В'ячеслав Савлук.
Юрій Бутусов закликав допомогти ветерану боїв за ДАП
"Віталій – інвалід, у нього були перебиті ноги п'ять років тому в ДАПі, і не міг втекти від авто з краденим лісом, яке рухалося на нього. Після трьох попереджувальних пострілів, для захисту свого життя, він був змушений застосувати зброю на ураження. В результаті браконьєр був убитий", – розповів історію колишнього військового журналіст.
Він зазначив, що на засіданні суду, яке відбудеться об 11-ій 22 січня, як запобіжний захід розглядатиметься питання про відсторонення Григор'єва від посади.
Віталій Григор'єв
сensor.net.ua
"Спасибі величезне Валерії Бурлаковій за статтю, в якій вичерпно викладаються всі матеріали справи та розповідається про самого Віталія – гідного громадянина і патріота своєї країни. Сподіваюся, на період слідства його свобода не буде нічим обмежена, підстав для відсторонення від посади немає – навпаки, Віталій максимально слідував своєму обов'язку", – підкреслив Бутусов.
Віталій Григор'єв
сensor.net.ua
Віталій Григор'єв на війні
сensor.net.ua
Він додав, що Віталій Григор'єв (позивний "Лісовик") був важко поранений 18 січня 2015-го року, коли в складі 6-ї роти 93-ї бригади брав участь в атаці на Іверський монастир. Тож попросив колег-журналістів і просто користувачів соцмереж простежити за цією історією і підтримати Віталія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зворушила героїчна історія загиблого захисника донецького аеропорту (ДАП), "кіборга" Ігоря Брановицького. Він загинув у 2015 році від рук ватажка терористів "ДНР" Арсена Папвлова ("Мотороли").
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