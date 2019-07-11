Підслуховував відомих людей: в Україні викрили СБУшника, який "торгував" телефонними розмовами

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки та військовою прокуратурою виявили співробітника СБУ, який продавав інформацію про телефонні розмови громадян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко. Як інформує прес-служба відомства, підозрюваному оголошено про підозру.

"Він продавав докладні дані про телефонні дзвінки з мобільних телефонів громадян, чим порушив закон "Про інформацію". А саме – розкрив таємницю телефонних розмов", – зазначила Варченко.

Ілюстрація Smaeel

За її словами, щоб не викликати підозр, співробітник спецслужби підробляв офіційні запити на отримання інформації про телефонні дзвінки, які нібито були необхідні для розслідування.

"У переліку його замовлень були досить відомі в Україні особистості. Розцінки встановлював різні – від 2,5 до 5 тис. грн за виписку", – розповіла перший заступник директора ГБР.

Співробітник СБУ буде відповідати перед законом за ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч.2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб), ч.2 ст.163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) і ч.2 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росію втік колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. Він влаштував у Москві прес-конференцію, на якій розповів, що із 2014 року постачав до Росії секретні дані про хід АТО.

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