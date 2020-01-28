Підроблені сертифікати з оплатою на фіктивні рахунки: в мережі розкрили небезпечну корупційну схему з авто

Журналісти дізналися про нову корупційну схему фальсифікації документів при проведенні лабораторних випробувань по сертифікації автомобілів. У схемі замішана ТОВ "Ровностандарт".

Як пише Lenta.ua, зараз на розгляді в судах знаходяться кримінальні провадження щодо посадових осіб фірми, однак на сьогоднішній день вона продовжує заробляти гроші на незаконних схемах.

Як вказується в матеріалах розслідування, при проведенні сертифікації фірмою, оплата від замовника приймається готівкою. Зокрема – 2 500 гривень за авто, ввезене з Європи, до 4 000 доларів за один автомобіль ввезений з США для звичайних громадян і від 1 000 доларів для постійних клієнтів, які завозять оптові партії з США.

При цьому сертифікати видаються на автомобілі, які не відповідають вимогам українського законодавства, зокрема, відбувається видача сертифікатів на автомобілі з США без виправлення їх конструктивних особливостей (ремені безпеки, світлові прилади і ін.), заборонених на території України.

Окремо надається послуга з видачі сертифікатів на автомобілі екологічного стандарту Євро-4 із зазначенням неправдивих відомостей, що вони відповідають стандарту Євро-5. Оскільки ввезення транспортних засобів нижче стандарту Євро-5 на територію України заборонено.

Журналісти з'ясували, що оплата за послуги з сертифікації вноситься на особисті розрахункові рахунки в банках, відкриті членами злочинної організації, а також їх родичами і знайомими.

Згідно з наявною інформацією протягом 2017 роки таким чином було оформлено близько 60 000 сертифікатів.

"З огляду на суму доходу приховану від оподаткування є підстави вважати, що службові особи ТОВ" Ровностандарт "ухилилися від сплати податків на суму близько 100 млн. гривень тільки протягом 2017 року, при цьому така діяльність товариства триває і в даний час", – йдеться в постанові суду з липня 2019 року по справі №757 / 38999/19-к.

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