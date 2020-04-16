Підривник Геращенка й отруйник Міхомайдана: кого Україна віддала терористам

В обмін на 19 наших громадян Україна передала в "Л/ДНР" 14 терористів. Серед них виявилися ті, хто збирався підірвати нинішнього заступника глави МВС Антона Геращенка.

Також у списку особи, які підірвали автомобіль родички екснардепа Сергія Пашинського, а заодно збиралися отруїти учасників акції протесту під стінами ВР у 2017 році.

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Спалили машину і хотіли отруїти

У списку на обмін виявився 59-річний Ельбрус Гогічаєв виходець із Південної Осетії. Його разом із напарником, продавцем квітів, Муратом Джімієвим звинувачували в підпалі машини в Києві під будинком на вул. Коновальця в 2017 році. У ньому живе дружина нинішнього заступника глави МВС Антона Геращенка. Спочатку навіть були чутки, що спалили авто саме дружини Геращенка, але потім виявилося, що воно належало сусідці, яка є дружиною родича Сергія Пашинського.

Вибух автомобіля на Коновальця ДТП Київ

Також ця парочка намагалася отруїти учасників акції протесту під стінами Верховної Ради восени 2017 року. Йдеться про "Міхомайдан". Але спроба виявилася невдалою, коли виконавці прийшли на місце подій, там нікого не виявилося. Парочку затримали, організатором усіх замахів виявився Гогічаєв.

Рецидивіст хотів підірвати авто Геращенка

41-річний Дмитро Якоб на сайті "Миротворець" значиться як пособник терористів. Родом він із Алушти, з Криму. Саме Якоб із подільником Святославом Жиренком у січні 2017 року збиралися підірвати автомобіль тоді ще народного депутата Антона Геращенка. Зробити це вони збиралися за допомогою пластикового контейнера з вибухівкою.

Антон Геращенко kp.ua

"Обидва, перебуваючи на території окупованого Криму, потрапили в поле зору російських спецслужб, які вирішили використовувати їх як витратний матеріал для реалізації своїх терористичних і диверсійних планів", – заявив тоді Геращенко.

Сам Якоб був неодноразово судимий. Спочатку в Криму він узяв кредит у банку, але так і не повернув. Далі його судили за грабіж, йому дали 7 років, і звільнився він уже в анексованому Криму. І йому дали російське громадянство.

А потім у 2016 році його затримали за кермом автомобіля в стані наркотичного сп'яніння. Йому також дали термін у два роки.

Інструктор "Сомалі"

Андрій Яворчук, терорист, який воював проти України з 2014 року. Спочатку був охоронцем "військового коменданта" Алчевська, брав участь у підготовці так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України Луганської та Донецької областей. А з 2015 року був інструктором батальйону "Сомалі". Він готував і тренував бойовиків. Потім опинився в батальйоні "ЛНР" "Брянка-СРСР", брав участь у боях біля Мар'їнки Луганської області.

Яворчук був затриманий у 2019 році на адмінкордоні з Кримом. Він повертався з Росії.

Уже після обміну Яворчук встиг заявити проросійським ЗМІ, що щасливий повернутися з полону. "Я громадянин" ЛНР", я щасливий повернутися додому", – сказав він.

Прийшов на чужий блок-пост

Терорист із Донецька Юрій Слатов отримав 8 років і 6 місяців за статтею про "створення терористичної групи чи терористичної організації". Його затримали військові у квітні 2019 року як члена розвідувальної групи. Бойовик просто зайшов не на той блок-пост.

До лав бойовиків він вступив у 2018 році, був старшим стрільцем на прізвисько "Сват". На суді він запевняв, що так вчинив через безгрошів'я, а на блок-пост ЗСУ вийшов випадково, заблукав.

Збирався здійснити теракт

Віктор Колос, терорист із Луганської області. За даними слідства він збирався вчинити теракт у Запоріжжі. На суді він розповідав, що погодився працювати в "Міністерстві держбезпеки ДНР", щоб отримати безкоштовне лікування. Пішов на угоду зі слідством і отримав п'ять років у 2019 році.

Передавав інформацію про винищувачі

Олексій Лазаренко за даними СБУ працював у Запоріжжі на підприємстві "МіГ ремонт", який входить до концерну "Укроборонпрому". На початку 2014 року він був завербований агентом російських спецслужб. Лазаренко передавав йому секретні матеріали, які стосувалися і винищувачів.

Олексій Лазаренко Радіо Свобода

Затримали його в липні 2019 року, коли він збирався виїхати в РФ. При ньому були виявлені матеріали розвідувального характеру. До речі, ті, хто його знав, говорять, що були здивовані, коли Лазаренко раптом став приходити на роботу з дорогими навушниками і почав пити дорогу каву.

Пішов по хліб, приніс вибухівку

Житель Мар'їнки Олександр Ларкін був засуджений за кількома статтями. Зокрема, за статтею терористичний акт. На суді він заявив, що на непідконтрольну територію пішов по хліб. Там зустрів знайомого, з яким раніше працював на шахті. Той передав йому пакет із борошном і сіллю, попросив пронести його на мирну територію. Однак почався дощ, пакет розмокнув, і в ньому виявилася якась сіра речовина. Насправді це була вибухівка.

Громадянин Росії, хімік Леонід Харитонов, за даними контррозвідки СБУ, приїхав в Україну для здійснення терористичного акту на аеродромі в Умані Черкаської області. Його затримали восени 2019 року.

Троє терористів відмовилися повертатися

29-річний терорист "ДНР" Віталій Чигорян потрапив у полон до бійців полку "Азов" у ніч на 29-е серпня 2019 року. Він був у складі диверсійної групи. Зав'язався бій, четверо були вбиті, а Чигорян потрапив у полон.

Чегорян під час обміну Радіо Свобода

57-річний Олег Васін раніше служив в "ДНР", брав участь у блокуванні в Дружківці українських військових на початку війни в 2015 році. У 2019 його затримала СБУ і суд засудив до 5 років позбавлення волі.

Також стало відомо, що троє терористів відмовилися повертатися в "ЛНР". Один із них житель Сєвєродонецька Дмитро Офлідіс на сайті Миротворець іде як пособник окупантів. Також відмовилися Дмитро Бижко і Ярослав Бойко.