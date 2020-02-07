Підриваються на своїх мінах: розвідка дізналася про серйозні втрати терористів на Донбасі

У лавах російських окупантів на Донбасі почастішали випадки підриву на власних мінах. Так, від початку лютого російські загарбники вже втратили шість військових.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, Головне управління розвідки дізналося, що інциденти трапляються через поганий рівень підготовки бойовиків.

"Низький рівень підготовки військовослужбовців підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ, які здійснюють мінування, призводить до зростання втрат окупантів. Через відсутність схем мінних полів і взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвалися шість військовослужбовців російсько-окупаційних військ", – йдеться у зведенні.

Міни "112 Україна"

Разом з тим, наголошують українські захисники, такими своїми діями терористи ставлять під загрозу і життя мирних громадян. Адже вони здійснюють додаткове мінування вздовж лінії зіткнення, зокрема в безпосередній близькості від населених пунктів і на об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому противник використовує протитанкові й протипіхотні міни, заборонені міжнародними конвенціями, і саморобні вибухові пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими і травмованими – 56 осіб, озброєння і військової техніки – п'ять одиниць (два автомобілі "Урал", два БПЛА та один міномет).

А у 2019 році рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб, а знищеної техніки – за 100 одиниць.

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