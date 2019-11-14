Підрив військових ЗСУ на Донбасі: з'явилися скандальні дані про ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі не внесла в своїй звіт епізод з підривом українських військовослужбовців біля села Новотроїцьке.

Подія з бійцями ЗСУ відбулося 12 листопада, проте в звіті СММ цього інциденту немає. При цьому спостерігачі повідомили про зменшення порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від н. п. Курдюмівка (підконтрольний уряду, 54 км на північ від Донецька)", – йдеться в повідомленні.

Звіт СММ ОБСЄ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада двоє українських військовослужбовців підірвалися в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Одним з поранених є командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов.

Обидва військових були госпіталізовані з важкими пораненнями. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, у другого – відкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Пізніше представник Міноборони Віталій Саранцев для "Громадського" повідомив, що поранених бійців доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові.

"Стан їх стабільно важкий. Зараз проводять медичне обстеження кожного. Будуть надавати необхідну медичну допомогу", – зазначив він.

Також в мережі було опубліковано фото важкого поранення бійця 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, який підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі.

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