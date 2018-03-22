Підрив Верховної Ради: Савченко планувала стати смертницею. Відеофакт

Позафракційний нардеп Надія Савченко планувала сама стати жертвою свого ж теракту у Верховній Раді.

Про це свідчать відеозапис її розмов із заарештованим раніше переговірником Володимиром Рубаном та двома військовими, які під прикриттям "допомагали" їй розробляти план повалення влади.

Так, після того, як вона довго пояснювала свій план по підриву будівлі парламенту в день виступу там президента Петра Порошенка, на питання, хто ж повинен підірвати скляний купол і кинути гранати в ложі, Савченко заявила, що вона особисто це зробить.

(Для перегляду відео проскрольте вниз)

"Хто буде Жанною Д'Арк?" - запитує один із військових

"А Жанною Д'Арк і буде", - говорить Савченко.

На уточнення військового, навіщо тоді все це, адже вона відразу помре від своїх же гранат, Савченко відповідає, що "натомість буде гарне багаття".

"Герої не вмирають. Герої повинні бути мертві. Якщо я там (у російській в'язниці. - Ред.), то...", - сказала нардеп.

На що військовий ще раз уточнив, чи справді вона бачить себе в цій ролі.

"Так. А хто ж ще", - сухо сказала Савченко, також додавши, що після її смерті, її місце може зайняти сестра Віра.

А Рубан додав, що у неї "народилася така мрія".

Новини У Києві готували теракт на підтримку Савченко

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко очікує психіатрична експертиза.