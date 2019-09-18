"Підприємства в офшорах": будівельний гігант втрапив у скандал

Будівельна корпорація "Укрбуд", що має всі ознаки піраміди, знову опинилася у центрі скандалу.
На засіданні круглого столу в Асоціації міст України у Києві 17 вересня екснародна депутатка Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
"Візьміть "Укрбуд". Корпорація складається з багатьох підприємств, які всі – в офшорах. Що стосується робочих місць, то у них всі робітники працюють за кеш: вони на місяць роблять контракт, наступного місяця – ще один контракт. Податки вони не сплачують", – зазначила Новак.
Вона додала, що будівельна галузь в Україні на сьогодні повністю перебуває у тіні.
Засідання круглого столу 17 вересня
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував екснародний депутат України Максим Микитась.
Раніше Микитась був викритий у новій афері, перемігши у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній
14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія санкціонована і проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".