Підполковнику СБУ загрожує до 10 років в'язниці за "зливання" телефонних розмов

Кирило Лютий Розслідування 19:30, 26.08.2020 Оновлено: 19:51, 26.08.2020

Підполковника Служби безпеки України судитимуть за порушення таємниці телефонних розмов.

Як ідеться на сайті Офісу генпрокурора, з метою особистого збагачення співробітник одного з регіональних відділень неодноразово йшов на таке порушення.

"Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, із використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з'єднання і розмови абонентів мобільного зв'язку, яку в подальшому передав стороннім особам, отримавши за це 25 тисяч гривень хабара", – йдеться у повідомленні.

Прокурори вже направили обвинувальний акт до суду. Підполковнику загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ заявила про розкриття механізму розтрати понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів колишнім керівництвом Державної служби України з безпеки на транспорті.

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