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4 лютого • оновлено в 05:52
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"Підписував маршал з України": Цимбалюк підколов Кремль знаковим фактом про Другу світову війну

2.3т
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Український журналіст Роман Цимбалюк відповів на звинувачення російських пропагандистів України в спотворенні історії Другої світової війни красномовним фактом.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав пропагандистам, хто саме приймав капітуляцію у Японії, яка стала останньою крапкою у Другій світовій війні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Ці "товариші" чому так бісяться? Тому що вони пропонують винятково один погляд на історичні події – з точки зору Москви і того, що української держави незалежної не було і бути не може. Хоча, по суті, Україна як частина СРСР є країною-переможицею у Другій світовій. До речі, капітуляцію Японії підписував маршал Дерев'янко. Звичайно, з України", – нагадав росіянам Цимбалюк.

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Маршал Дерев'янко приймає капітуляцію Японії

Маршал Дерев'янко приймає капітуляцію Японії

"Алтапресс"

Кузьма Миколайович Дерев'янко – український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант. Він народився в селі Косенівці на Уманщині (Черкаська область). В радянській Червоній армії служив з 1922 року, закінчив Київську, а потім Харківську військові школи.

Головних військових досягнень Дерев'янко домігся під час Другої світової війни, закінчивши її в званні генерал-лейтенанта. 2 вересня 1945 року від імені радянського верховного головного командування приймав капітуляцію Японії.

Маршал Кузьма Дерев'янко

Маршал Кузьма Дерев'янко

вікіпедія

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Друга світова війна російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ушастый с Зеленым еще те историки,Освенцим тоже освободила Львивьска дивизия ,сформированная в Пензе и Вологде,но ведь фронт то Украинский!!Один из четырех,нацики- вольные каменщики истории,куля.
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Белый господин
Белый господин
Хер ои Украины это БаH=де+ра и гау птман СС Шу=xе+Bич, а не советские военачальники. И вообще у вас декомм унизация, забыли что ли?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот так ушастый видит историю 1945г. СССР, Стaлин — герои, фашиcты — yбийцы. 1961г. СССР — герой, Стaлин не совсем хороший, фaшисты — yбийцы. 1985г. СССР — не совсем герой, Стaлин — плохой, нaциcты yбийцы, но среди них были неплохие. 1991г. СССР — не герой, Стaлин — yбийца, нaциcты неплохие, но среди них были yбийцы. 2000г. СССР — oккупант, Стaлин — yбийца, нeмцы хорошие и если бы не Стaлин среди них не было бы yбийц. 2007г. СССР oккупант и проиграл бы вoйну если бы не США, Стaлин — извeрг, нeмцы вообще защищались. 2020г СССР начал вторую мирoвую вoйну и строил кoнцлагеря, нeмцы пытались его остановить.
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