"Підписував маршал з України": Цимбалюк підколов Кремль знаковим фактом про Другу світову війну

Український журналіст Роман Цимбалюк відповів на звинувачення російських пропагандистів України в спотворенні історії Другої світової війни красномовним фактом.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав пропагандистам, хто саме приймав капітуляцію у Японії, яка стала останньою крапкою у Другій світовій війні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Ці "товариші" чому так бісяться? Тому що вони пропонують винятково один погляд на історичні події – з точки зору Москви і того, що української держави незалежної не було і бути не може. Хоча, по суті, Україна як частина СРСР є країною-переможицею у Другій світовій. До речі, капітуляцію Японії підписував маршал Дерев'янко. Звичайно, з України", – нагадав росіянам Цимбалюк.

Маршал Дерев'янко приймає капітуляцію Японії "Алтапресс"

Кузьма Миколайович Дерев'янко – український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант. Він народився в селі Косенівці на Уманщині (Черкаська область). В радянській Червоній армії служив з 1922 року, закінчив Київську, а потім Харківську військові школи.

Головних військових досягнень Дерев'янко домігся під час Другої світової війни, закінчивши її в званні генерал-лейтенанта. 2 вересня 1945 року від імені радянського верховного головного командування приймав капітуляцію Японії.

Маршал Кузьма Дерев'янко вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше візит президента України Володимира Зеленського в Польщу і його виступ на заходах з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау викликали істерію в російському суспільстві.

Зокрема, глава української держави заявив, що Освенцим у 1945 році звільнили українці, а саме – Львівська дивізія (1-й Український фронт).

Також він зазначив, що СРСР, як і нацистська Німеччина, несе відповідальність за розв'язання Другої світової війни.

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