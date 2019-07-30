Підпалив себе: на українському курорті зняли моторошну НП із туристом

У селищі Коблево Миколаївської області турист випадково облив себе рідиною для розпалювання вогню і отримав 25% опіків тіла.

Відповідне відео опублікувало видання "Новости N" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Так, чоловіки вирішили посмажити шашлик на мангалі на території бази відпочинку. Один із них неакуратно виплеснув у мангал рідину для розпалювання вогню, розливши частину собі на плавки. У цей момент інший чоловік розпалив вогонь і полум'я перекинулося на туриста.

Турист облив себе рідиною для розпалювання вогню Скріншот

Місцеві жителі повідомили, що потерпілий був доставлений до лікарні, в нього опіки 25% тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному місті Бердянськ 4-річна дитина впала прямо на бетон із гірки, в результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

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