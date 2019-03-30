Підпалили спеціально? Сплив скандальний нюанс про "армійський" завод під Києвом

Напередодні масштабної пожежі на заводі "Темп-2000" у смт Ворзель під Києвом компанія уклала великий контракт із Міністерством оборони України на поставку армійського обмундирування.

Як сказано в сюжеті ТСН, директор підприємства Юрій Євтушенко у випадковість пожежі не вірить, припускаючи, що причиною може бути підпал (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Зайнялося там, де не могло спалахнути взагалі. Зайнялося перекриття між першим і другим поверхами. На другому поверсі хімії не було, там був швейний цех, порожній. Проводка не могла", — прокоментував НП він.

Працівники заводу розповіли, що вогонь спалахнув під вечір, коли на території залишалося кілька співробітників. Спочатку повалив дим, потім з'явився запах плавленого пластику.

Через деякий час вогонь охопив одразу кілька приміщень "Темп-2000" і міг перекинутися на хлібозавод, розташований поруч.

Загасити пожежу, яка почалася 29 березня, вдалося тільки вранці наступного дня. За повідомленням ДСНС, площа пожежі склала 1 тис. 500 м.кв.

Пожежа на "Темп-2000" Соцмережі

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Юрій Євтушенко уточнив, що його компанія працює не тільки на експорт в інші країни. Від початку війни на Донбасі фірма стала головним постачальником обмундирування для українського війська.

Останню угоду директор уклав на початку березня. "Темп-2000" повинен був поставити Міноборони 20 тисяч бронежилетів, таку ж кількість шоломів і майже 30 тисяч чохлів. Загальна вартість угоди — третина мільярда гривень.

У цих торгах "Темп-3000" був єдиною компанією, яка сформувала пропозицію.

Директор підприємства зазначає, що основне обладнання вціліло, тому тендер, за який вже хвилюються в Міноборони, вони повинні виконати вчасно.

Пожежа на "Темп-2000" ТСН

Нагадаємо, пожежа на вул. Курортна, 15а у смт Ворзель розгорілася близько 20:05. У результаті НП постраждала 1 людина, її госпіталізували. До гасіння були залучені 35 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

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