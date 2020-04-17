На мою думку, вже можна казати, що підпали полів та лісів в Україні, то є можливий акт диверсії.

Підпали ідуть массові, в різних областях, захоплюють території великих міст.

Підпал в усі часи історії людства був гарним засобом війни.

Це чудовий спосіб дестабілізації.

Київ, Житомирщина, Чернігивщина, Полтавщина, Чорнобиль, Дніпро...

Всюди ідуть пожежі.

Паліїв ловлять, але деякі підпали неможливо виправдати традицією спалювання трави.

Як на мене, вже потрібно озвучувати версію теракт чи диверсія.

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