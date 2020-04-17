Головна Новини
17 квітня • оновлено в 22:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Підпал як засіб війни: потрібно озвучувати версію теракту чи диверсії

4.8т

На мою думку, вже можна казати, що підпали полів та лісів в Україні, то є можливий акт диверсії.

Підпали ідуть массові, в різних областях, захоплюють території великих міст.

Підпал в усі часи історії людства був гарним засобом війни.

Це чудовий спосіб дестабілізації.

Київ, Житомирщина, Чернігивщина, Полтавщина, Чорнобиль, Дніпро...

Всюди ідуть пожежі.

Паліїв ловлять, але деякі підпали неможливо виправдати традицією спалювання трави.

Як на мене, вже потрібно озвучувати версію теракт чи диверсія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пожежа в зоні ЧАЕС" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
3
Смішно
19
Цікаво
25
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Я вырос на Житомирщине, у нас в тёплое время года периодически горели торфяники и леса, хоть при советской власти, хоть после неё. Теоретически, конечно, может быть и диверсия, но на практике, скорее всего, обычная человеческая глупость. Преступная, но глупость.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Voronin Voronin
Voronin Voronin
Пора уж неделю как пора.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Julius Evola
Julius Evola
Гей опять испачкал шаровары)все не может смириться с тем, что он и его стадо это скотии
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги