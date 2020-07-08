Підпал польського хостела з українцями: поліція розкрила мотиви підозрюваного
У підпалі хостела в польському Погожице, де проживали українці, підозрюють 42-річного поляка. За версією слідства, він пішов на злочин через особистий конфлікт.
Суд заарештував чоловіка на три місяці, повідомляє Chrzanow Naszemiasto.
Представниця поліції Катаріна Добковська зазначила, що місцевий житель проживав в хостелі і був конфліктною людиною, створюючи проблеми іншим мешканцям.
"Однак конфлікт був заснований не на національному, а на особистому підґрунті. У нього був конфлікт з іншим поляком", – уточнила вона.
Поліція вважає, що підпал був здійснений навмисно, про що свідчать зібрані докази.
Чоловіку загрожує до 10 років в'язниці за створення загрози життю та здоров'ю декільком особам або майну у великих розмірах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Погожице згорів хостел, в якому проживали українські працівники. Внаслідок події ніхто не постраждав.