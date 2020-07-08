Підпал польського хостела з українцями: поліція розкрила мотиви підозрюваного

У підпалі хостела в польському Погожице, де проживали українці, підозрюють 42-річного поляка. За версією слідства, він пішов на злочин через особистий конфлікт.

Суд заарештував чоловіка на три місяці, повідомляє Chrzanow Naszemiasto.

Представниця поліції Катаріна Добковська зазначила, що місцевий житель проживав в хостелі і був конфліктною людиною, створюючи проблеми іншим мешканцям.

"Однак конфлікт був заснований не на національному, а на особистому підґрунті. У нього був конфлікт з іншим поляком", – уточнила вона.

Поліція вважає, що підпал був здійснений навмисно, про що свідчать зібрані докази.

Чоловіку загрожує до 10 років в'язниці за створення загрози життю та здоров'ю декільком особам або майну у великих розмірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Погожице згорів хостел, в якому проживали українські працівники. Внаслідок події ніхто не постраждав.