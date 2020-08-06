Підпал будинку Шабуніна під Києвом: активіст поскаржився на перебіг розслідування
Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін отримав статус потерпілого в провадженні щодо ймовірного підпалу його будинку в селі Гнідин під Києвом.
Це сталося 4 серпня, більш ніж через тиждень після пожежі. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, висловивши невдоволення перебігом розслідування.
"Підпал будинку, в якому дивом не загинули батьки, займається Бориспільське районне управління Нацполіції. Подання мною декларації на пів дня пізніше дедлайну займається департамент стратегічних розслідувань центрального апарату", – написав активіст.
Він додав, що підпал – особливо тяжкий злочин, а несвоєчасне подання декларації – адміністративне правопорушення.
"Стратегічне розслідування щодо несвоєчасного подання декларації вже майже завершене. Щодо підпалу – результати поки і близько не такі хороші", – обурився Шабунін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вночі 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна на вулиці Ентузіастів у селі Гнідин Бориспільського району Київської області.
Мати активіста Тетяна Шабуніна розповіла про те, як почалася пожежа. Вона пов'язує підпал із роботою сина.
Журналіст Юрій Ніколов припустив, що будинок могли підпалити горючою сумішшю, яку кинули в будівлю через паркан. Він опублікував нові відео з місця НП.
Президент України Володимир Зеленський назвав підпал будинку Віталія Шабуніна ознакою того, що "наше суспільство так і не може оговтатися після численних трагедій і соціальних потрясінь".
Представництво Світового банку в Україні зажадало від влади оперативно розслідувати справу про підпал.