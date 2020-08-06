Підпал будинку Шабуніна під Києвом: активіст поскаржився на перебіг розслідування

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін отримав статус потерпілого в провадженні щодо ймовірного підпалу його будинку в селі Гнідин під Києвом.

Це сталося 4 серпня, більш ніж через тиждень після пожежі. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, висловивши невдоволення перебігом розслідування.

"Підпал будинку, в якому дивом не загинули батьки, займається Бориспільське районне управління Нацполіції. Подання мною декларації на пів дня пізніше дедлайну займається департамент стратегічних розслідувань центрального апарату", – написав активіст.

Він додав, що підпал – особливо тяжкий злочин, а несвоєчасне подання декларації – адміністративне правопорушення.

"Стратегічне розслідування щодо несвоєчасного подання декларації вже майже завершене. Щодо підпалу – результати поки і близько не такі хороші", – обурився Шабунін.

Згорілий будинок Facebook / Віталій Шабунін

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