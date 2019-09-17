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17 вересня • оновлено в 11:38
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/ Розслідування

Підпал будинку Гонтаревої: поліція розкрила нові подробиці

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Основна версія пожежі в будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої – умисний підпал.

Поліція вже знайшла предмет, який, імовірно, викликав займання у будинку Гонтаревої. Про це повідомив спікер Національної поліції у Київській області Микола Жукович в ефірі ObozTV.

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"Основна версія – підпал. Ми бачимо на відеокамерах, як людина проникла на територію через паркан. Ми навіть знайшли предмет, схожий на той, який міг викликати пожежу... Але поки не розголошуємо подробиць, можливо – це він, а можливо – ні. Ще будуть проведені відповідні експертизи і дослідження", – розповів Жукович.

Представник Нацполіції запевнив, що правоохоронні органи докладають усіх зусиль, щоб розслідувати підпал будинку Гонтаревої.

"Вживаються усі заходи за вже відкритим кримінальним провадженням, а саме за статтею 192 ч. 2 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу", – наголосив він.

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За словами Жуковича, оперативні працівники вже опитували можливих свідків і єдиного охоронця території. Він додав, що з травня будинок використовувався як дачний: до вересня там перебувало шестеро охоронців, з початку вересня – лише один. Також спікер поліції уточнив, що будинок належить родині Гонтаревої.

Жукович повідомив, що на місці НП працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, працівники слідчого управління та відділу кримінального аналізу.

У мережі вже з'явилося відео палаючого будинку Гонтаревої.

Будинок Гонтаревої згорів

Будинок Гонтаревої згорів

Facebook / Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, будинок Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом згорів у ніч на 17 вересня. За словами ексглави НБУ, невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан і будинок повністю вигорів.

Раніше, у ніч на 5 вересня, в центрі Києва спалили машину невістки Гонтаревої.

До цього, у серпні, Гонтареву збила машина у Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Валерія Гонтарева Микола Жукович
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Mykhalchuk Scanmen75
Mykhalchuk Scanmen75
Бєня в ударі.
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