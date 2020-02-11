Журналістці "Радіо Свобода" спалили авто: суд ухвалив рішення щодо замовника

Прокуратура 11 лютого підписала підозри замовнику та пособнику підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Ймовірному замовнику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави в розмірі 424 400 грн, повідомила прессекретарка прокурора Львівщини Юлія Шевченко.

Правоохоронці підозрюють в організації злочину 48-річного раніше судимого львів'янина, відомого в кримінальному світі на контрабандних схемах та розкраданні палива із Львівської залізниці, передає пресслужба прокуратури області.

Наступною ланкою скоєння злочину, ймовірно, став 43-річний майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Підпал авто журналістки "Радіо Свобода"

Підозрюється, що він, у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину і передавав гроші за виконану "роботу". Йому заочно повідомлено про підозру й оголошено в розшук.

Обом фігурантам попередньо інкримінується ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста.

Щодо працівника поліції в суд направлено клопотання про надання дозволу на затримання і доставку його в суд із метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За вчинене правопорушникам загрожує від 6 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня стало відомо про затримання підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився студент, громадянин Молдови.

Авто журналістки підпалили у ніч на 30 січня у Львові. Ймовірно, це може бути пов'язано із розслідуваннями Терещук про місцеву владу та поліцію.

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