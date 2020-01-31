Зухвалий підпал авто журналістки "Радіо Свобода" потрапив на відео

У мережі з'явилося відео підпалу автомобіля відомої львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Кадри в п'ятницю, 31 січня, показало згадане видання, яке почало власне розслідування інциденту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як невідомий чоловік, який ховав обличчя, поклав на лобове скло машини пакети, підпалив їх і втік.

Підпал авто журналістки "Радіо Свобода" потрапив у кадр

За даними журналістів, зловмисник досі не затриманий, також не ідентифікована його особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше редакція програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") опублікувала заяву, в якій вказала, що Терещук писала критичні матеріали про поліцію, тому важливо, щоб розслідування контролювали з Києва.

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