Підпал авто "Схем" замовили, ще двох фігурантів оголошено в розшук, – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підпал робочого авто програми "Схеми" – замовний злочин.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що слідство встановило трьох підозрюваних до злочину – одного з них затримали 26 серпня, особи ще двох встановлено, їх оголошено в розшук.

"Ще двох підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлено і буде оголошено в розшук. Усім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею 194 "Умисне знищення чужого майна" Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями цього зухвалого злочину", – написав Геращенко.

Він додав, що поліція і прокуратура продовжують пошук замовників підпалу авто "Схем".

Затриманий житель Луганщини Facebook МВС

Водночас глава МВС Арсен Аваков додав, що під час обшуків у першого підозрюваного було знайдено докази причетності до злочину ще трьох осіб.

"Один із них – це житель Луганська, спільник його – це киянин, ще двох встановлено і оголошено в розшук. Слідство йтиме далі і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитися з особливою ретельністю", – сказав Аваков на пресконференції в Нацбанку в Києві.

Антон Геращенко / Facebook

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