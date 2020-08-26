Підпал авто "Схем" замовили, ще двох фігурантів оголошено в розшук, – Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підпал робочого авто програми "Схеми" – замовний злочин.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що слідство встановило трьох підозрюваних до злочину – одного з них затримали 26 серпня, особи ще двох встановлено, їх оголошено в розшук.
"Ще двох підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлено і буде оголошено в розшук. Усім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею 194 "Умисне знищення чужого майна" Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями цього зухвалого злочину", – написав Геращенко.
Він додав, що поліція і прокуратура продовжують пошук замовників підпалу авто "Схем".
Водночас глава МВС Арсен Аваков додав, що під час обшуків у першого підозрюваного було знайдено докази причетності до злочину ще трьох осіб.
"Один із них – це житель Луганська, спільник його – це киянин, ще двох встановлено і оголошено в розшук. Слідство йтиме далі і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитися з особливою ретельністю", – сказав Аваков на пресконференції в Нацбанку в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".
Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою", та звинуватив владу.
Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.