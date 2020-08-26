Підпал авто 'Схем' замовили, ще двох фігурантів оголошено в розшук, – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підпал робочого авто програми "Схеми" – замовний злочин.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що слідство встановило трьох підозрюваних до злочину – одного з них затримали 26 серпня, особи ще двох встановлені, вони оголошені в розшук.

"Ще двоє підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею умисне знищення чужого майна за статтею 194 Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями даного зухвалого злочину", – написав Геращенко.

Він додав, що поліція і прокуратура продовжує пошук замовників підпалу авто "Схем".

Затриманий житель Луганщини Facebook МВС

Разом з тим, глава МВС Арсен Аваков додав, що під час обшуків у першого підозрюваного, були знайдні докази причетності до злочину ще трьох осіб.

"Один з них це житель Луганська, спільник його це киянин, ще двоє встановлені і оголошені в розшук. Слідство йтиме далі і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава повинна ставитися з особливою ретельністю", – сказав Аваков на пресконференці в Нацбанку в Києві.

Антон Геращенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.

Нагадаємо, раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.

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