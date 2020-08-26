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Підпал авто "Схем" замовили, ще двох фігурантів оголошено в розшук, – Геращенко

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Розслідування
2,0 т.
Підпал авто 'Схем' замовили, ще двох фігурантів оголошено в розшук, – Геращенко

Геращенко розповів про підозрюваних у підпалі авто "Схем".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підпал робочого авто програми "Схеми" – замовний злочин.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що слідство встановило трьох підозрюваних до злочину – одного з них затримали 26 серпня, особи ще двох встановлені, вони оголошені в розшук.

"Ще двоє підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею умисне знищення чужого майна за статтею 194 Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями даного зухвалого злочину", – написав Геращенко.

Він додав, що поліція і прокуратура продовжує пошук замовників підпалу авто "Схем".

Затриманий житель Луганщини

Затриманий житель Луганщини Facebook МВС

Разом з тим, глава МВС Арсен Аваков додав, що під час обшуків у першого підозрюваного, були знайдні докази причетності до злочину ще трьох осіб.

"Один з них це житель Луганська, спільник його це киянин, ще двоє встановлені і оголошені в розшук. Слідство йтиме далі і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава повинна ставитися з особливою ретельністю", – сказав Аваков на пресконференці в Нацбанку в Києві.

Антон Геращенко / Facebook

Антон Геращенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.

  • Нагадаємо, раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

  • Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.

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УкраїнаМіністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен АваковАнтон Геращенко
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