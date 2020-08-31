Поліція оприлюднила фотографії та імена двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в організації підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми".

Відповідну інформацію опублікував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook. Він заявив, що замовникам злочину було вигідно "створити напругу між владою, правоохоронцями та журналістами".

"Розшукуємо двох "джентльменів" за організацію підпалу автомобіля програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додаток до раніше заарештованого Броварським судом. На наступному тижні їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємося на арешт. Повністю розглядаємо їх діяльність у складі організованої злочинної групи", – написав Нєбитов.

За його словами, правоохоронці також встановлюють замовників цього злочину.

"І це точно особи, яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями і журналістським співтовариством шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", – заявив він.

Імена розшукуваних осіб – Проценко Юрій Володимирович і Ободовский Дмитро Валерійович.

Особи, яких розшукують за підпал авто "Схем". Андрій Небитов / Facebook

Особи, яких розшукують за підпал авто "Схем". Андрій Небитов / Facebook

Нагадаємо, 28 серпня Броварський міський суд ухвалив заарештувати на два місяці Кирила Баріхашвілі, який є одним з підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем".

У МВС раніше розповіли, що під час обшуків у чоловіка виявили докази причетності до злочину. У зловмисника також було ще троє спільників.

Підпал авто "Схем": поліція опублікувала фото та імена ймовірних організаторів Андрій Небитов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.

Нагадаємо, раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.

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