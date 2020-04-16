Підозрюють у розстрілі Майдану: ексбійця "Омеги" відпустили із зали суду

Суд змінив запобіжний захід колишньому бійцю спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимиру Косенку, якого підозрюють у вбивстві та пораненні учасників Революції Гідності

Його відпустили під особисте зобов'язання, повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Євгенія Закревська.

facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

Таким чином суд відмовив у клопотанні прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вона уточнила, що Косенка зобов'язали виконувати процесуальні зобов'язання, утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Одягати електронний браслет йому не будуть.

Адвокат нагадала, що ексбійця "Омеги" підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова. Обидва були учасниками Революції Гідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Косенка в лютому відправили під домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет. Державне бюро розслідувань затримало його 18 лютого.