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16 квітня • оновлено в 22:34
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Підозрюють у розстрілі Майдану: ексбійця "Омеги" відпустили із зали суду

2.2т
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Суд змінив запобіжний захід колишньому бійцю спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимиру Косенку, якого підозрюють у вбивстві та пораненні учасників Революції Гідності

Його відпустили під особисте зобов'язання, повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Євгенія Закревська.

Підозрюють у розстрілі Майдану: ексбійця "Омеги" відпустили із зали суду

facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

Таким чином суд відмовив у клопотанні прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вона уточнила, що Косенка зобов'язали виконувати процесуальні зобов'язання, утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Одягати електронний браслет йому не будуть.

Адвокат нагадала, що ексбійця "Омеги" підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова. Обидва були учасниками Революції Гідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Косенка в лютому відправили під домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет. Державне бюро розслідувань затримало його 18 лютого.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Розстріли на Майдані
Особа
Євгенія Закревська
Місце
Україна
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Ця влада, разом з прокурорами і суддями - напряму підпорядковується кремлю, чи через Портнова?
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0
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Бегунов Юрий, ты имел ввиду портникова?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
что недоказывается? давайте теперь с майд аунов спрашивайте как они ра ссиреливали
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