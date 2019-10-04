Підозрюють у розкраданні понад 80 млн грн: суд відпустив скандального забудовника Микитася

Скандального київського забудовника, колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії, відпустили під заставу 5,5 млн гривень.

Відповідне рішення в п'ятницю, 4 жовтня, виніс Вищий антикорупційний суд, повідомляє LIGA.net.

Відзначається, що заставу Микитась зможе внести протягом трьох днів. Йому доведеться носити електронний браслет. Екснардепа також зобов'язали здати закордонні паспорти.

Суд відпустив Микитася LIGA.net

При цьому, на судовому засіданні Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на арешті підозрюваного з альтернативою внесення 300 млн грн застави, однак суд не задовольнив вимогу.

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомило екснардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Слідство встановило, що Микитась використовував підконтрольні йому будівельні компанії і, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

Різниця між вартістю квартир, які повинна була отримати Нацгвардія і тими, які "просунув" Микитась, склала 81,6 млн гривень.

Суд відпустив скандального забудовника Микитася abcnews.com.ua

У травні 2019 року про підозру у вчиненні вказаного злочину було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника і оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть ще з грудня 2017 року.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один з підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.

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