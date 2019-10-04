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6 жовтня • оновлено в 18:13
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/ Розслідування

Підозрюють у розкраданні понад 80 млн грн: суд відпустив скандального забудовника Микитася

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Скандального київського забудовника, колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії, відпустили під заставу 5,5 млн гривень.

Відповідне рішення в п'ятницю, 4 жовтня, виніс Вищий антикорупційний суд, повідомляє LIGA.net.

Відзначається, що заставу Микитась зможе внести протягом трьох днів. Йому доведеться носити електронний браслет. Екснардепа також зобов'язали здати закордонні паспорти.

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Суд відпустив Микитася

Суд відпустив Микитася

LIGA.net

При цьому, на судовому засіданні Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на арешті підозрюваного з альтернативою внесення 300 млн грн застави, однак суд не задовольнив вимогу.

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомило екснардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Слідство встановило, що Микитась використовував підконтрольні йому будівельні компанії і, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

Різниця між вартістю квартир, які повинна була отримати Нацгвардія і тими, які "просунув" Микитась, склала 81,6 млн гривень.

Суд відпустив скандального забудовника Микитася

Суд відпустив скандального забудовника Микитася

abcnews.com.ua

У травні 2019 року про підозру у вчиненні вказаного злочину було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника і оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть ще з грудня 2017 року.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один з підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Хорошая арифметика : украл под 100 млн.грн, а выпустили за 5,5. Можно жить. И воровать дальше
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