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9 жовтня • оновлено в 18:44
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Підозрюють у трьох злочинах: у Вінниці заарештували учасника АТО зі США

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Вінницький апеляційний суд заарештував громадянина США Крейга Ланга, який брав участь в АТО на Донбасі.

На його батьківщині він підозрюється у розбої, вбивстві та крадіжці, повідомляється на сторінці суду у Facebook. Чоловіка розшукували правоохоронні органи Штатів, а затримали – співробітники прикордонної служби "Могилів-Подільський".

"Застосувати щодо громадянина Сполучених Штатів Америки Крейга Ланга запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 6 грудня цього року", – постановили в суді.

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Ланг брав участь в АТО у березні та квітні 2016 року. Невідомо, чи працював він парамедиком у лавах "Грузинського легіону" донині. За словами його адвоката, підозрюваний останнім часом жив у Києві разом зі своєю дівчиною.

Підозрюваний учасник АТО зі США

Підозрюваний учасник АТО зі США

Facebook Вінницький апеляційний суд

"Підозрюють, що він скоїв крадіжку, вбивство і розбій. Згідно з українським законодавством, ці злочини – екстрадиційні", – уточнили в суді.

Підозрюваний учасник АТО зі США

Підозрюваний учасник АТО зі США

Facebook Вінницький апеляційний суд

Як писав OBOZREVATEL, у серпні Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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Україна Вінниця
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Типичный атошник
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского и оборотней в погонах и мантиях нужно выносить вперед ногами
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Классика. На родине вор и убийца, а на Украине герой АТО.
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