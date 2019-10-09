Підозрюють у трьох злочинах: у Вінниці заарештували учасника АТО зі США

Вінницький апеляційний суд заарештував громадянина США Крейга Ланга, який брав участь в АТО на Донбасі.

На його батьківщині він підозрюється у розбої, вбивстві та крадіжці, повідомляється на сторінці суду у Facebook. Чоловіка розшукували правоохоронні органи Штатів, а затримали – співробітники прикордонної служби "Могилів-Подільський".

"Застосувати щодо громадянина Сполучених Штатів Америки Крейга Ланга запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 6 грудня цього року", – постановили в суді.

Ланг брав участь в АТО у березні та квітні 2016 року. Невідомо, чи працював він парамедиком у лавах "Грузинського легіону" донині. За словами його адвоката, підозрюваний останнім часом жив у Києві разом зі своєю дівчиною.

Підозрюваний учасник АТО зі США Facebook Вінницький апеляційний суд

"Підозрюють, що він скоїв крадіжку, вбивство і розбій. Згідно з українським законодавством, ці злочини – екстрадиційні", – уточнили в суді.

Підозрюваний учасник АТО зі США Facebook Вінницький апеляційний суд

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