Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк залишили під вартою

Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Левіна залишили під вартою.

Підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, Олексія Левіна, залишили під вартою до 24 серпня.

Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд 15 липня, сказано на сайті установи. Так, суд задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора.

"15 липня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного Л. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно", – сказано у повідомленні.

Так, за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

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