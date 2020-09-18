Підозрюваного в нападі на Балуха затримали

Кирило Лютий Розслідування 19:42, 18.09.2020 Оновлено: 20:17, 18.09.2020

Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ввечері в п'ятницю, 18 вересня.

"Подробиці в найближчі години в заяві поліції і прокуратури", – анонсував він.

Аваков повідомив про затримання підозрюваного в нападі на Балуха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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