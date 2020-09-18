Підозрюваного в нападі на Балуха затримали

На 49-річного Балуха напали 8 вересня в Києві
Ексв'язень Кремля залишається в медикаментозній комі
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ввечері в п'ятницю, 18 вересня.
"Подробиці в найближчі години в заяві поліції і прокуратури", – анонсував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані. У поліції Києва повідомили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
Правоохоронці розглядають чотири версії інциденту. За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
18 вересня митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент, який знаходиться на зв'язку з лікуючим лікарем Балуха, повідомив, що активіст продовжує перебувати в стані медикаментозної коми. Медики не беруться прогнозувати подальший розвиток стану хворого, але підкреслюють, що поки він "без змін".