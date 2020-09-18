Підозрюваного в нападі на Балуха затримали

Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ввечері в п'ятницю, 18 вересня.

"Подробиці в найближчі години в заяві поліції і прокуратури", – анонсував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані. У поліції Києва повідомили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.

Правоохоронці розглядають чотири версії інциденту. За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.