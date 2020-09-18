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Підозрюваного в нападі на Балуха затримали

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
6,1 т.

  • На 49-річного Балуха напали 8 вересня в Києві

  • Ексв'язень Кремля залишається в медикаментозній комі

Володимир Балух. Джерело: (hromadske.ua)

Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ввечері в п'ятницю, 18 вересня.

"Подробиці в найближчі години в заяві поліції і прокуратури", – анонсував він.

Аваков повідомив про затримання підозрюваного в нападі на Балуха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаМіністерство внутрішніх справ УкраїниВолодимир БалухОлександр Аваков
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