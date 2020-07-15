Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Мангера залишили під вартою
Підозрюваного у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк – голову Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера, залишили під вартою до 11 вересня.
Про це hromadske розповів прокурор у справі Андрій Синюк. Він уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки.
Напередодні, 13 липня, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на тримання під вартою. Захисники стверджували, що підозра проти голови ОДА є необґрунтованою, а справа – сфальсифікованою.
Обвинувачення ж стверджує, що Мангер погрожував свідкам у справі Гандзюк, що обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.
Нагадаємо, розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку зі з'ясуванням раніше невідомих обставин. 11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. 19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Владислава Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу й підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
27 квітня Офіс генерального прокурора України та СБУ заявили, що завершили досудове розслідування в гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину було названо чинного голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором убивства – представника банди "москалів" Олексія Левіна.
25 травня стало відомо, що Левіна залишили під арештом до липня.