Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Мангера залишили під вартою

Підозрюваного у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк – голову Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера, залишили під вартою до 11 вересня.

Про це hromadske розповів прокурор у справі Андрій Синюк. Він уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки.

Напередодні, 13 липня, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на тримання під вартою. Захисники стверджували, що підозра проти голови ОДА є необґрунтованою, а справа – сфальсифікованою.

Обвинувачення ж стверджує, що Мангер погрожував свідкам у справі Гандзюк, що обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.

Нагадаємо, розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку зі з'ясуванням раніше невідомих обставин. 11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. 19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.

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