Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

Про це повідомило gramofona.com, зазначивши, що під час слухання Левін і його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відтягнути екстрадицію. Серед висунутих аргументів були нібито погані умови тримання під вартою в Україні.

Сам Левін виступав категорично проти повернення на Батьківщину і стверджував, що в разі його екстрадиції в Україну його помістять в секретну в'язницю, де до нього будуть застосовані силові методи.

Тому він обіцяв допомагати слідству в Україні на відстані, з Болгарії. Крім того, підозрюваний навіть сказав, що погодиться пройти детектор брехні для доведення своєї невинуватості.

Зі свого боку, прокурор у справі Георгій Чінев заявив, що немає підстав для відтермінування екстрадиції. При цьому він дорікнув адвокату Левіна, який спочатку просив відкласти справу, а потім відмовився видавати українця.

Олексій Левін gramofona.com

Суддя Катя Георгієва відхилила докази захисту як необгрунтовані. Вона зазначила, що Левін ще не був засуджений, і не знає, чи перебуватиме він у в'язниці, чого тойн так боявся.

"Немає ніяких підстав або доказів того, що особа буде піддана насильству, катуванням, жорстокому, нелюдському, такому, що принижує гідність, покаранню в Україні або що його права, пов'язані з кримінальним переслідуванням, відповідно до вимог міжнародного права не гарантовані", – йдеться в рішенні Бургаського обласного суду.

Як пише "Українська правда", джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили, що суд Бургаса дозволив екстрадицію Левіна, одночасно підкресливши, що рішення не набуло чинності і може бути оскаржене протягом семи днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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