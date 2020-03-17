Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленко) заарештували до 2 квітня без права внесення застави.

Таке рішення 17 березня ухвалив Печерський районний суд Києва, передає "Громадське".

Олексій Левін hromadske.ua

Левіна відправили до ізолятора тимчасового утримання.

Зазначається, що саме 2 квітня спливає термін досудового слідства, тому суд не зміг обрати більш тривалий запобіжний захід.

Так, суд задовольнив клопотання прокурорів, які наполягали на утриманні під вартою, оскільки є ризик, що підозрюваний може втекти або чинити тиск на свідків.

Адвокат Левіна просив відпустити його підзахисного під нічний домашній арешт або особисте зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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