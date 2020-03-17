Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленко) заарештували до 2 квітня без права внесення застави.
Таке рішення 17 березня ухвалив Печерський районний суд Києва, передає "Громадське".
Олексій Левін
hromadske.ua
Левіна відправили до ізолятора тимчасового утримання.
Зазначається, що саме 2 квітня спливає термін досудового слідства, тому суд не зміг обрати більш тривалий запобіжний захід.
Так, суд задовольнив клопотання прокурорів, які наполягали на утриманні під вартою, оскільки є ризик, що підозрюваний може втекти або чинити тиск на свідків.
Адвокат Левіна просив відпустити його підзахисного під нічний домашній арешт або особисте зобов'язання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Левіна екстрадували до України 16 березня з Болгарії. Його підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Його затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.
4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства.
У результаті він виїхав з України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року був заочно арештований.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
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